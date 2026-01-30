Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın Juventus maçlarının takvimi belli oldu!

Galatasaray'ın Juventus maçlarının takvimi belli oldu!

30.01.2026 20:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray'ın Juventus maçlarının takvimi belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Juventus ile karşı karşya gelecek. Temsilcimizin Juventus ile oynayacağı maçların takvimi duyuruldu.

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

17 Şubat Salı:

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

24 Şubat Salı:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

25 Şubat Çarşamba

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Galatasaray MCT Technic'te ayrılık resmen duyuruldu!
Galatasaray MCT Technic'te ayrılık resmen duyuruldu! Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, Nijeryalı oyuncu Clifford Omoruyi​​​​​​​ ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Juventus cephesinden kura sonrası Galatasaray açıklaması: 'İstanbul'daki anıyı değiştirmek için bir fırsat olabilir'
Juventus cephesinden kura sonrası Galatasaray açıklaması: 'İstanbul'daki anıyı değiştirmek için bir fırsat olabilir' Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Juventus'un yöneticisi Giorgio Chiellini, sarı kırmızılı takımla oynayacakları maçlar Victor Osimhen hakkında konuştu.
Galatasaray'dan İlkin Aydın'a yeni sözleşme!
Galatasaray'dan İlkin Aydın'a yeni sözleşme! Galatasaray, kadın voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.