Luciano Spalleti, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi: 'Bundan kaçınamayız ve bununla başa çıkmak zorundayız'

31.01.2026 22:26:00
Cumhuriyet Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Galatasaray ile eşleşti. İtalyan devinde teknik direktör Luciano Spalleti, Parma öncesi yaptığı açıklamada Galatasaray eşleşmesine dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunca Galatasaray ve Juventus eşleşti. Dev eşleşmenin ilk ayağı İstanbul'da rövanş ise Torino'da oynanacak. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Parma maçı öncesi Galatasaray maçlarına dikkat çekti.

Galatasaray taraftarının çok ateşli olduğunu dile getiren İtalyan çalışıtırıcı, "Orada futbolu çok seviyorlar. İstanbul'a maç oynamak için gittiğinizde sanki bir girdabın içine dalmış gibi oluyorsunuz. Bundan kaçınamayız ve bununla başa çıkmak zorundayız" dedi.

Galatasaray'ın yıldızlarına dikkat çeken Spalletti, "Onlar 9 numara kanına sahipler. Osimhen yıkıcı, Icardi ise çalıştığım en iyi golcülerden biri" ifadelerini kullandı.

