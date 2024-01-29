Adı Hull City ile anılıyordu: Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:14

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" programında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Acun Ilıcalı, "Çok yoğun bir dönemden geçiyoruz hem yayın olarak hem de transfer olarak çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Müthiş bir transfer Sacha Boey transferi. Ülkemizde transfer tabanı 20 milyon Euro'ydu, şimdi bu sayede 30 milyon Euro'ya çıktı gibi duruyor" açıklamasını yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI



Hull City'de transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Ilıcalı, "Hull City olarak önemli bir galibiyet aldık Sunderland'i yenerek. 6 eksiğimiz vardı bizim, 2 hafta yok şu an maç İngiltere'de. 4'ü geliyor takıma, inşallah play-off'a kalacağız. Yeni tansferler de gelecek, oynadığımız oyun ümit veriyor" dedi.

Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da kadro dışı kalan milli futbolcu Abdülkadir Ömür'le görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirten ünlü isim, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir tutara transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha atmadık. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRT'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYIN HAKLARINI ALMASI

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent ile görüştüklerini ama futbolcunun isteğini göremedikleri için görüşmeleri durduklarını ifade öden Acun Ilıcalı, "Ryan Kent konusuna gelecek olursak şu konu önemli; istek, iştah, oynama arzusu gibi istekler önemli. Abdülkadir'de bu nasıl varsa ki Ozan'da da var ve taraftarın sevgilisi oldu. Ryan Kent'te bu iştahı göremedik ve başka bir futbolcuya yöneldik" diye konuştu.

3 sene boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını TRT'nin alması hakkında yorumlarda bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Şampiyonlar Ligi'nden 3 senedir ciddi zarar ediyorduk. Çok hevesli olduğumuz bir konu değildi, o yüzden son derece düşük bir teklif verdik. TRT kazandı ihaleyi, onları da tebrik ediyorum. Yeni platformları var, onu tanıtmak istiyorlar. Açık kanaldan vermeyi düşünüyorlar, biz açık kanaldan veremeyiz öyle bir gücüm yok benim. Futbolseverler için iyi olacak açık kanaldan vermek" yorumunu yaptı.

Çağlar Söyüncü

EDIN DZEKO SÖZLERİ



Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katması hakkında yorumlarda bulunan 54 yaşındaki Ilıcalı, "Çağlar'a kim sevinmez ki? Çok doğru bir transfer. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım yaptı, üstüne Çağlar geliyor. Kadroya baktığınızda ikişer ikişer oyuncuları var. Bu kadro genişliği takımlar için çok önemli" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko hakkında değerlendirmeler yapan ünlü isim, "Edin Dzeko, olağanüstü bir futbolcu. Dzeko'ya doğru topların gelmesi gerekiyor. Dzeko formsuz olduğunda takımda düşebiliyor. Türkiye'nin standartlarına göre peş peşe maçlar oynuyor Edin Dzeko, Türkiye'de top oynamak kolay değil. Türkiye'de futbolcular, mart ayında yorulmaya başlar. Artık İsmail hoca kadro zenginliğiyle değerlendirecek bu rotasyonları" dedi.

"RIDVAN YILMAZ YANLIŞ YERE GİTTİ"

İskoçya Ligi takımlarında Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ın yanlış bir yerde olduğunu belirten Ilıcalı, "Rıdvan Yılmaz yanlış bir yere gitti. Acil bir geri dönüş yapması lazım, bu tarz dönüşler randıman verir. Galatasaray yönetimi en iyisini bilir ama Türk kontenjanında iyi işler yapabilir Rıdvan" yorumunu yaptı.