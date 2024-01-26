Trabzonspor'dan Filip Benkovic için sakatlık açıklaması
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Filip Benkovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor, Filip Benkovic'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Benkovic'in sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic’in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.
ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaştı.
Maça ilk 11'de başlayan Filip Benkovic, sakatlanarak kenara geldi.
Benkovic'in yerine 82. dakikada Joauqin Fernandez dahil oldu.
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