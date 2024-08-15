Adı İngiliz kulüpler ile anılıyordu: Ferdi Kadıoğlu transferinde Brighton gelişmesi!

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın Fenerbahçeli milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde ilerleme kaydettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:26
Adı İngiliz kulüpler ile anılıyordu: Ferdi Kadıoğlu transferinde Brighton gelişmesi!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, transfer gündeminden düşmüyor.

Milli futbolcu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Brighton, Ferdi ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti ve milli oyuncunun şartlarını kabul etti. Brighton'ın, transfer için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ettiği ifade edildi.

İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Ferdi Kadıoğlu kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor. Milli oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe'ye aldıkları kararı iletti.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.


brighton haberleri ferdi kadıoğlu haberleri transfer haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Avrupa basını Fenerbahçe'yi manşetlerine taşıdı: 'Mourinho'dan yine aynı replik'

Avrupa basını Fenerbahçe'yi manşetlerine taşıdı: 'Mourinho'dan yine aynı replik'
Lucas Chevalier: 'Fenerbahçe'nin yorgun olduğunu gördük'

Lucas Chevalier: 'Fenerbahçe'nin yorgun olduğunu gördük'
Mauro Icardi'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe yanıtı: 'Bizi durdurmaya çalıştılar ama...'

Mauro Icardi'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe yanıtı: 'Bizi durdurmaya çalıştılar ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler