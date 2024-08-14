Avrupa basını Fenerbahçe'yi manşetlerine taşıdı: 'Mourinho'dan yine aynı replik'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:33

Güncelleme: 14.08.2024 - 12:33

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Lille maçı sonrası Avrupa basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Avrupa'da çıkan haberler şu şekilde:

Daily Mirror: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Lille'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından maç sonrası meşhur "eğer konuşursam" repliğini tekrarladı. Bu yenilgi Mourinho'nun bir yıl daha Avrupa Ligi futboluyla yetinmek zorunda kalacağı anlamına geliyor çünkü kendisi ve Fenerbahçe takımı erken hayal kırıklığına uğradı. Özel Biri'nin karardan dolayı üzgün olduğu açıktı ve bunu maç bitiminde kendi üslubuyla dile getirdi."

''MOURINHO ACI ÇEKİYOR''

Mais Futebol: ''Mourinho son dakikalarda acı çekiyor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalıyor. Portekizli teknik direktör 3. ön eleme turunda Lille'e yenilerek Avrupa Ligi'ne düştü.''

Record: ''Mourinho'nun Fenerbahçesi uzatmalarda soğuk suyla karşılaşıp Avrupa Ligi'ne düştü. Portekizli teknik direktör, ilk maçta aldığı yenilginin ardından evinde 1-1 berabere kaldı.''

''DRAMATİK ŞEKİLDE ELENDİ''



L'Equipe: "Lille 91. dakikaya kadar tur atlama şansını korudu. O ana kadar ürkek bir Fenerbahçe'yi kontrol ettiler ve Lucas Chevalier'e atılan bir yabancı maddeyle patlak veren ateşli atmosferden faydalanamadılar. Hepsinden önemlisi, Fenerbahçe'nin bıraktığı geniş boş alanlara rağmen geri çekilip oynamayı reddettikleri son 20 dakikadan pişmanlık duyabilirlerdi."

Kicker: "İlk acı yenilgi: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı. Lille'e karşı oldukça dramatik şekilde elendiler."

''MOURINHO'NUN İLK BAŞARISIZLIĞI''



AS: "Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu. Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler."

Kooora: "Ölümcül bir senaryo. Mourinho'nun Fenerbahçesi Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Mou, takımını Devler Ligi'ne taşıyamadı."

"MANCHESTER UNİTED İLE EŞLEŞEBİLİR"

Filgoal: "Mourinho'nun ilk başarısızlığı. Fenerbahçe, Lille tarafından Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakıldı."

Daliy Mail: "Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi, 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mou, şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir."