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Adı Inter ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Adı Inter ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan ayrılık iddialarına yanıt!

7.06.2025 17:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Inter ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, hakkında çıkan ayrılık iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin başında olan Jose Mourinho'nun eski takımı Inter'e döneceği yönündeki iddialar üzerine Portekizli teknik direktörden açıklama geldi.

İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürdü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

"BÜYÜK BİR YALAN"

Jose Mourinho, İtalyan basının yaptığı açıklamada, "Inter'in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan! Hiçbir temas olmadı!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Jose Mourinho, Londra'da Ali Koç ile sarı-lacivertli kulüpteki durumunu görüşecek.

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