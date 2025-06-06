Youssef En-Nesyri Fenerbahçe performansını yorumladı: 'Bu sezon iyi geçti'

Sezonun son bölümünde ıslıkların hedefi olan Fenerbahçe'nin en golcü ismi Youssef En-Nesyri, Fas basınına açıklama yaptı.

20 milyon Euro'ya Sevilla'dan transfer edilen Faslı forvet, 30 gole rağmen en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

"BU YIL İYİ GEÇTİ"

Ülkesinden Elbotola'ya milli takım hakkında konuşan Nesyri, sezonun iyi geçtiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a şükür bu yıl iyi geçti, hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde çok sayıda gol atmayı başardım.

Fas'ta forma giydiğim için gurur duyuyorum. Milli takım benim için çok şey ifade ediyor. Fas halkını temsil etmek benim için bir onur. Hazırlık kampında başarılı olmayı ve Afrika Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmayı umuyorum. Çünkü hedefimiz topraklarımızda şampiyonluğumuzu korumak için en iyi şekilde hazırlanmak."



