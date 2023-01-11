Adı Manchester United ile anılıyordu: Beşiktaşlı golcü Wout Weghorst'tan yeni hamle
Transferde adı Manchester United ile anılan Beşiktaşlı golcü Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, Manchester United'a transferi öncesi gündemin en önemli ismi olurken, flaş bir gelişme yaşandı.
BUGÜN İDMANA ÇIKMADI
Sporx'in haberine göre, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer olmak isteyen Hollandalı futbolcu, salı günü idmana çıkmasına rağmen, bugünkü antrenmanda yer almadı.
Wout Weghorst
Siyah-beyazlı yönetimin, para kazanmadan ve yeni bir golcü almadan Manchester United'a gitmesine izin vermediği Wout Weghorst, ağrıları olduğunu söyleyerek çalışmasını fitness salonunda yaptı.
Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların, Wout Weghorst ile ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
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