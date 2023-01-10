Beşiktaş'a Şilili sol bek iddiası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Şilili futbolcu Gabriel Suazo ile ilgilendiği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Colo Colo ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Şilili sol bek Gabriel Suazo ile anlaştığı iddia edildi.
BolaVip'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki Şilili milli sol bek ile el sıkıştı. Altyapısından yetiştiği Colo Colo dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Suazo'nun Beşiktaş dışında Olympiakos'tan da teklif aldığı ancak Şilili oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiği kaydedildi.
Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Suazo ile 2027 yazında sona erecek bir sözleşme imzalayacağı da belirtildi.
Gabriel Suazo
İSTANBUL'A GELİP İMZALAYACAK
Gabriel 'Gabi' Suazo'nun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme için İstanbul'da olacağı ve yeni takımının formasını giyeceği de öne sürüldü.
Şili Milli Takım formasını 13 kez terleten Gabi Suazo, Colo Colo ile oynadığı 192 maçta 9 gol atıp 13 asist yaptı.
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