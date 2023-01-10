Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş yanıtı
Adı transferde Beşiktaş ile anılan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlı kulübün teklifine olumlu yaklaştığı iddia edildi.
Wout Weghorst'un ayrılığına hazırlanan Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.
İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 senelik sözleşme için 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulundu.
Vincent Aboubakar
ABOUBAKAR'DAN BEŞİKTAŞ YANITI
Haberde Aboubakar'ın teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine ilettiği belirtildi.
Al-Nassr'la sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından Aboubakar ve Beşiktaş'ın resmi olarak anlaşma yolunda adım atacağı ileri sürüldü.
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