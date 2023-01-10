Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş yanıtı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 22:17

Güncelleme: 10.01.2023 - 22:17

Wout Weghorst'un ayrılığına hazırlanan Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 senelik sözleşme için 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulundu.

Vincent Aboubakar

ABOUBAKAR'DAN BEŞİKTAŞ YANITI

Haberde Aboubakar'ın teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine ilettiği belirtildi.

Al-Nassr'la sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından Aboubakar ve Beşiktaş'ın resmi olarak anlaşma yolunda adım atacağı ileri sürüldü.