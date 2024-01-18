Adı Panathinaikos ile anılıyordu: Fatih Terim, Bakasetas iddialarına cevap verdi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:46

Güncelleme: 18.01.2024 - 14:46

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında Olympiakos'u penaltılarla elemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Öncelikle maçı değerlendiren Terim "Oyuncular nasıl oynarsa oynasın, verdikleri mücadeleden dolayı memnunum. Bu kadar çok eksikle oynamak nadir görülen bir şey. Çok garip bir geceydi ama mutluyuz. Her iki taraf için de mükemmel bir maçtı, üst üste ikinci derbi, oyuncularımı ve rakibi tebrik ederim. Uzatmalara ve penaltılara gitmek kolay değil. Turu geçtiğimiz için çok mutluyum. Sahada savaştık, Olympiakos'la karşılaşmak kolay değil. Bu bir final gibiydi. Bunun tadını çıkarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM SONUCA ULAŞIRIZ"

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas'ın adının Panathinaikos ile anılmasıyla ilgili bir soruyu ise "Bakasetas iyi ve önemli bir oyuncu. Umarım sonuca ulaşırız. İmza olmadan bu konuda yorum yapmak çok iyi olmayabilir. Başkanımıza yaptığı hamleler için teşekkür ediyoruz" diyerek yanıtladı.