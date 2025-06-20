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Adı sarı lacivertli ekiple anılıyordu: Fenerbahçe'nin eski oyuncusundan Neymar iddiası!

Adı sarı lacivertli ekiple anılıyordu: Fenerbahçe'nin eski oyuncusundan Neymar iddiası!

20.06.2025 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı sarı lacivertli ekiple anılıyordu: Fenerbahçe'nin eski oyuncusundan Neymar iddiası!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen Neymar ile ilgili sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Edu Dracena çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin Neymar ile ilgilendiği iddiaları büyük ses getirmişti. Brezilyalı yıldızın geleceği belirsizliğini korurken eski Fenerbahçeli Edu Dracena, Neymar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Neymar'ın ilk Santos döneminden takım arkadaşı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Edu Dracena, Brezilyalı yıldızın takımda kalacağına dair tahmin yürüttü.

Neymar - Edu Dracena

Brezilya basınına konuşan Edu açıklamasında, "Sadece parayı değil, her şeyi birlikte tartacak. Dünya Kupası hazırlıklarının sonuna kadar kalacağına inanıyorum. Ondan sonra, Santos dışında bir gelecek hakkında düşünebilir" dedi.

Geçen sezon da sakatlıklarla boğuşan Neymar, ara dönemde transfer olduğu Santos'ta 12 maça çıktı ve 3 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.


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