Adı siyah beyazlı ekiple anılıyordu: Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!
Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör listesinin üst sıralarında adı geçen Sergen Yalçın'dan siyah-beyazlılar için açıklama geldi.
Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaştığı haberlerini yalanladı.
51 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili Candaş Tolga Işık'a konuştu.
Işık, "Sergen Yalçın'la konuştum. Hocanın Beşiktaş'la 1 yıllık anlaşma imzaladığı, sözlü olarak anlaştığı yönünde çıkan haberleri sordum. "Hepsi yalan" dedi" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, sezonun sona ermesinin ardından Antalyaspor'dan ayrılacak.
Başarılı teknik adam, daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
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