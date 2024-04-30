Sergen Yalçın: 'Geç ödemeler her takımda olabilir '

Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-2 kaybedilen Karagümrük maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:57
Sergen Yalçın: 'Geç ödemeler her takımda olabilir '
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, takımlarındaki eksiklerin maça etki ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Zor bir maç oynadıklarını aktaran Sergen Yalçın, "Eksiklerimiz vardı. Oyuna başladıktan sonra da eksiklerimiz çoğaldı. Bundan önceki dönemde çok fazla maç oynadık. Son haftalarda bu durum bizi sıkıntıya soktu. Göreve başladığımızdan beri ilk defa bu kadar eksikle oynadık. Çok erken 10 kişi kaldık. Gerideyken de 10 kişi kalmak zor. İlk yarıda top, tamamen bizdeydi. Öne geçebilirdik ama bu tür oyunlarda bireysel hatalar sonuçları belirliyor. Bu maçtan ders çıkaracağız ve Pendikspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

"ÖDEMELER GEÇ OLABİLİR"

Sergen Yalçın, teknik ekip ve oyuncuların ödemeleri konusunda sosyal medyada bilgi kirliliği yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Benim ağzımdan çıkmadığı sürece haberlere itibar etmeyin. Ödemelerde bir sorun yok. Benim ve teknik ekibimin ödemeleri yapılıyor. Oyuncuların ödemeleri de 1-2 ay geriden geliyor. Bu artık sıkıntı değil Türkiye'de. Sonuç olarak ödemeler yapılıyor. Bazı oyuncular bunu sıkıntı olarak görebiliyor ama günümüz futbolunda bu var. Oyuncular çok rahatlar ve antrenmanda gayet iyiler. Geç ödemeler her takımda olabilir. Ben, bir sorun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın, küme düşme tehlikesi yaşamadıklarını anlatarak, "Biz bu küme düşme mücadelesini 2 ay önce bitirdik. Artık kalan 4 haftada sıralama maçları oynayacağız. 45 puanla küme düşmemiz mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, maçta görev alan genç oyuncuları Emre Uzunla ilgili de "Emre, genç bir oyuncu. Yavaş yavaş onu adapte ediyoruz takıma. Bireysel çalışmalar da yapıyor. Yetenekli ve sol ayağı iyi. Yavaş yavaş gündeme geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda da ona daha fazla şans vereceğim. Sonraki sezon Emre, daha çok gündeme gelecektir" değerlendirmesinde bulundu. 


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