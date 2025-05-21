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Adı siyah-beyazlılar ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması!

Adı siyah-beyazlılar ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması!

21.05.2025 15:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı siyah-beyazlılar ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İstanbulspor forması giyen 22 yaşındaki Malili oyuncu Gaoussou Diarra'nın transfer edileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş, İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra ile ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz."

Malili oyuncu bu sezon İstanbulspor forması ile 37 maçta, 16 gol ve 2 asist kaydetti.

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