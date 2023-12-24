Aston Villa'ya kiralanmıştı: Nicolo Zaniolo'dan derbi paylaşımı!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:20

Güncelleme: 24.12.2023 - 15:20

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bir paylaşım yaptı.

İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye gol attığı maçın fotoğrafını paylaştı ve "Bugün iyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.

DERBİDE İKİ GOL ATMIŞTI

Nicolo Zaniolo, geçen sezonun ikinci yarısında Rams Park'ta oynanan ve 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde 2 gol atmıştı.

Zaniolo'nun paylaşımı şu şekilde: