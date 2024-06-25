Adı Süper Lig devleri ile anılıyordu: Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:12

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:12

Transferde adı Süper Lig'in dev kulüpleriyle anılan Oğuz Aydın için Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Süper Lig'in geride kalan sezonunda performansıyla dikkat çeken Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu performansının ardından transferin de gözde ismi oldu.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Yurt dışından Hollanda ekibi Ajax'ın yanı sıra Süper Lig'den başta Galatasaray olmak üzere, Beşiktaş, Trabzonspor ile adı anılan futbolcu için, bu kulüplerin Alanyaspor kulübüyle bonservis pazarlıkları yaptığı ileri sürülmüştü.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki Oğuz Aydın hakkındaki transfer iddialarına açıklık getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Hasan Çavuşoğlu, ''Galatasaray ve Beşiktaş ile bu konuda bir konuşmamız oldu; sadece bir konuşmaydı. Masaya oturmadık. İki kulüple de bir pazarlığımız olmadı'' dedi.

38 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla A Milli Takım'ın geniş kadrosuna seçilen Oğuz Aydın geçen sezon turuncu yeşilli formayla 38 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Kulübüyle 2026 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.