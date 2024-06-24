Galatasaraylı yıldızdan Türkiye itirafı!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:20

Güncelleme: 24.06.2024 - 15:20

Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, ülkesi Portekiz'de bir röportaj verdi.

Oliveira, Türkiye'ye transferinin ardından kendisini en çok neyin şaşırttığı yönünde gelen sorunun ardından, "Beni en çok şaşırtan şey taraftarlardı. Bu anlatılmaz, yaşanır! Maç başlamadan tezahürata başlıyorlar ve maç bitene kadar devam ediyorlar. Bu benim için cesaretlendirici bir şey. Kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2022 yazında Porto'dan transfer olan Portekizli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da geride kalan iki sezonda 58 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.