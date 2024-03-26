Adı Süper Lig ekipleri ile anılıyordu: Gabriel Barbosa'ya doping cezası!

Brezilya Ligi ekibi Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'nın doping testinde yaptığı usulsüzlük sebebiyle ceza aldığı açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:23
Adı Süper Lig ekipleri ile anılıyordu: Gabriel Barbosa'ya doping cezası!
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Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa, doping testinde hile yaptığı gerekçesiyle futboldan iki yıl uzaklaştırıldı.

Brezilya Ligi Serie A’da Flamengo formasını giyen 27 yaşındaki futbolcunun maçtan bir gün önce doping testi yapılmasını zorlaştırdığı öne sürüldü.

İddiaları reddeden Gabriel Barbosa, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama ile "Hiçbir zaman herhangi bir testi engellemeye veya hile yapmaya çalışmadım ve yüksek mahkeme tarafından aklanacağıma inanıyorum. Futbolcu olarak kariyerimin başlangıcından bu yana her zaman oyunun kurallarına uydum ve hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Onlarca teste tabi tutuldum ve bunların hepsi negatif çıktı. Kararın sonucundan hayal kırıklığına uğradım, ancak spor yetkilileriyle işbirliği yapmaya devam edeceğim ve masumiyetimin yüksek mahkeme tarafından kanıtlanacağına ve yeniden tesis edileceğine güveneceğim" ifadelerini kullandı.

Gabriel Barbosa

ADI SÜPER LİG EKİPLERİ İLE ANILIYORDU

Kararın ardından açıklama yapan Flamengo Kulübü de şaşkın olduklarını ve oyuncuya temyiz konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Brezilya ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Barbosa, karara Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) itiraz edebilecek. Futboldan iki yıl men edilen Barbosa’nın cezasının ihlalin gerçekleştiği 8 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlayacağı aktarıldı. Nisan’da başlayacak Brezilya Ligi’nde bu yıl tüm sezonu kaçıracak olan Barbosa, 2025-2026 sezonunda forma giyebilecek.

Golcü futbolcunun bir dönem Türkiye'den birçok takımla transferde adı geçmişti.


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