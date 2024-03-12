Doping cezası almıştı: Paul Pogba'ya Rusya'dan transfer teklifi!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:25

Güncelleme: 12.03.2024 - 17:25

Futboldan 4 yıl men cezası alan Juventus'un Fransız orta sahası Paul Pogba'ya Rusya'dan ilginç bir teklif geldi.

Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan 31 yaşındaki Fransız yıldıza Rusya'nın ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif götürdü.

PAUL POGBA'DAN YANIT

Pogba'ya aylık 1300 Euro ve diğer oyuncularla paylaşılmayacak "lüks" konaklama gibi avantajlar içeren bir teklif sunulduğu kaydedildi. Pogba'nın, bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Konu hakkında Tutto Sport'a konuşan Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Şu ana kadar kibarca reddetti. Umutsuz bir an yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak" ifadelerini kullandı.