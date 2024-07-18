Adı Süper Lig ekipleri ile anılıyordu: Marco Reus'un yeni adresi belli oluyor!

Amerika Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'nin transferde adı Süper Lig ekipleri ile anılan Alman oyuncu Marco Reus'u renklerine bağlamaya hazırlandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:57
Adı Süper Lig ekipleri ile anılıyordu: Marco Reus'un yeni adresi belli oluyor!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da uzun yıllar geçiren Marco Reus'un, yeni rotası belli oldu. 

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marco Reus, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki yıldızın ismi Süper Lig kulüpleriyle de anılıyordu.

426 MAÇTA 299 GOLE KATKI

Marco Reus, Borussia Dortmund'a 2012'de Borussia Mönchengladbach'a imza attı.

2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen Reus, Alman ekibinde Almanya Kupası (2) ve Almanya Süper Kupası (3) kazandı. Reus, Bundesliga'da 3 kez sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Borussia Dortmund formasıyla 426 maça çıkan tecrübeli oyuncu 169 gol ve 130 asist kaydetti.


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