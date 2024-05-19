Marco Reus'tan taraftarlara veda hediyesi: 'Her şey için teşekkür ederim'

Almanya 1. Futbol Ligi ekibi (Bundesliga) Borussia Dortmund'un formasını son kez giyen Alman yıldız Marco Reus, stadyumdaki taraftarların bira ücretini ödedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:26
Marco Reus'tan taraftarlara veda hediyesi: 'Her şey için teşekkür ederim'
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Borussia Dortmund'un efsanesi Marco Reus, 12 yıllık kariyerinin ardından Darmstadt maçıyla birlikte resmen takımdan ayrıldı.

TARAFTARLARA BİRA ISMARLADI

Marco Reus, Darmstadt maçının ardından stadyuma gelen taraftarlara dikkat çeken bir hediye verdi.

"Her şey için teşekkür ederim. Veda biranız benden. Marco" diyerek takıma veda eden Reus, 80 bin Borussia Dortmund taraftarına bira ısmarladı.


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