Marco Reus'tan taraftarlara veda hediyesi: 'Her şey için teşekkür ederim'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:26

Güncelleme: 19.05.2024 - 09:26

Borussia Dortmund'un efsanesi Marco Reus, 12 yıllık kariyerinin ardından Darmstadt maçıyla birlikte resmen takımdan ayrıldı.

TARAFTARLARA BİRA ISMARLADI

Marco Reus, Darmstadt maçının ardından stadyuma gelen taraftarlara dikkat çeken bir hediye verdi.

"Her şey için teşekkür ederim. Veda biranız benden. Marco" diyerek takıma veda eden Reus, 80 bin Borussia Dortmund taraftarına bira ısmarladı.