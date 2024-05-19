Marco Reus'tan taraftarlara veda hediyesi: 'Her şey için teşekkür ederim'
Almanya 1. Futbol Ligi ekibi (Bundesliga) Borussia Dortmund'un formasını son kez giyen Alman yıldız Marco Reus, stadyumdaki taraftarların bira ücretini ödedi.
Borussia Dortmund'un efsanesi Marco Reus, 12 yıllık kariyerinin ardından Darmstadt maçıyla birlikte resmen takımdan ayrıldı.
TARAFTARLARA BİRA ISMARLADI
Marco Reus, Darmstadt maçının ardından stadyuma gelen taraftarlara dikkat çeken bir hediye verdi.
"Her şey için teşekkür ederim. Veda biranız benden. Marco" diyerek takıma veda eden Reus, 80 bin Borussia Dortmund taraftarına bira ısmarladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- Küçük alanda yetiştiriliyor, getirisi yüksek
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- Laik, çağdaş, bilimsel eğitim çağrısı
- Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
- 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
- 'Beni de öldürecekler, haberiniz olsun'
- Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
- TL mevduat faizi dengelendi
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya