Borussia Dortmund'da 12 yıllık Reus devrinin sonu

Borussia Dortmund, Marco Reus'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:47
Borussia Dortmund'da 12 yıllık Reus devrinin sonu
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Borussia Dortmund'da Marco Reus dönemi resmen sona eriyor.

Alman ekibi, 2012 yılından beri takımda top koşturan Marco Reus'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

TRANSFERİNE 17.1 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Borussia Dortmund, Reus'u 12 yıl önce Mönchengladbach'tan 17.1 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

424 MAÇTA 296 GOLE DİREKT KATKI

Sarı-Siyahlılarla 424 maça çıkan Marco Reus 168 gol, 128 asistlik istatistik yakaladı.

REUS'UN DORTMUND İLE 5 KUPASI VAR

Marco Reus 12 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund ile 2 Almanya Kupası, 3 de Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


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