Adı Süper Lig ekipleriyle anılıyordu: Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oluyor!
Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'ya Başakşehir'in talip olduğu ve transferde sona yaklaştığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı ile ilgili bir transfer iddiası geldi.
Tecrübeli futbolcu ile Başakşehir'in ilgilendiği öne sürüldü.
"1.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF"
Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre; Başakşehir, Yusuf Sarı'ya 1.5 milyon Euro maaş teklif etti.
Yusuf Sarı'nın Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta 939 dakika süre aldı ve takımına bir asistlik katkı verdi.
Etiketler: #Yusuf Sarı #Başakşehir #adana demirspor
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