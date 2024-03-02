'Kontratak futbolcusu' demişti: Yusuf Sarı'dan Samet Aybaba sorusuna cevap!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:28

Güncelleme: 02.03.2024 - 09:49

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Sarı'nın transfer edileceği iddiaları üzerine verdiği cevapla gündem olmuştu. Yusuf Sarı, Transfermarkt'a verdiği röportajda Aybaba'nın açıklamalarına yanıt verdi.

Kendisine "Geçen aylarda Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, sizin hakkınızda "Biz kontra atak oynamayız" demişti. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" diye sorulan Yusuf Sarı'nın cevabı şöyle:

"Bu konuda herhangi bir cevap vermeye gerek yok. Geçen sezon ve bu sezon boyunca attığım gollerin büyük bir kısmı kontratak sonucu değil. Hem kontratakta hem de normal oyun akışı içerisinde oldukça etkili bir oyuncuyum. Sahada attığım gollerin çoğu, takımımın oyun yapısının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Takım oyununa katkıda bulunmak ve beraber hareket etmek benim için önemli. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösteriyorum."

"İLK HEDEFİM TURNUVAYA KATILMAK"

EURO 2024 hedefleri sorulan Yusuf Sarı, "İlk hedefim turnuvaya katılmak. Türk Milli Takımı olarak genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Elbette hedefimiz kazanmak; umarım bunu başarabiliriz. Ancak en önemlisi, sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. EURO'ya katılmak kolay bir süreç değildi, ancak biz bu zorluğun üstesinden gelmeye hazırız" dedi.

"O DÖNEM BAŞKANIMIZ İZİN VERMEDİ"

Yusuf Sarı, "Adana Demirspor'daki kariyerinize nasıl başladınız?" sorusuna verdiği cevapta, "Trabzonspor'da oynarken Sayın Murat Sancak'ın beni transfer etmek istediğini öğrendim, ancak o dönemde kulüp başkanımız buna izin vermedi. Daha sonra Adana Demirspor'a transfer olduğumda gerçekten mutlu oldum. Burada bana gösterilen saygı ve değer çok önemliydi. Sahada bu saygının karşılığını vermek istedim. Adana Demirspor'a ilk geldiğimde, teknik direktör Vincenzo Montella ile bazı zorluklar yaşadım. İlk zamanlarda ilk 11'de düzenli olarak yer bulamadım, bu yüzden maç ritmini yakalamakta zorlandım. Antrenman yapmakla maçta oynamak arasında büyük bir fark var. Ancak Montella harika bir hoca. O, beni birçok konuda geliştirdi ve kendimi sahada bulmamı sağladı" ifadelerini kullandı.