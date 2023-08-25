Adı Suudi ekipleriyle anılıyordu: Liverpool'dan Salah açıklaması

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın ismi bir süredir Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyor. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop, Mohamed Salah'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:19
Adı Suudi ekipleriyle anılıyordu: Liverpool'dan Salah açıklaması
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Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop, Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'a transfer olacağı konusuna ilişkin konuştu.

Tecrübeli teknik adam transfer iddiaları için ''Bizim açımızdan, Salah konusu hakkında konuşulacak bir şey yok. Eğer bir teklif olsaydı, bizim cevabımız hayır olurdu. Salah, %100'üyle Liverpool'a bağlı" ifadelerini kullandı.

Kloop, Suudi Arabistan'da transferin son gününün, Avrupa'dan 20 gün sonra olması hakkında ise, "Bu iyi bir şey değil. Sistemin bir parçası olmak istiyorsanız herkesle aynı zamanda iş yapmalısını'' dedi. 

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Mısırlı yıldıza Ligin en yüksek maaşını teklif ederek kadrosuna katacağı söyleniyordu.

MENAJERİ DE AÇIKLAMA YAPTI 

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Salah'ın menajeri Ramy Abbas , "Eğer Liverpool'dan bu yaz ayrılmak gibi bir düşünceğimiz olsaydı geçtiğimiz sezon kontrat yenilemezdik" dedi.


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