Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfürlü tepki: 'Futboldaki en büyük...'

2022 FIFA Dünya Kupası finalini penaltılarda kaybeden Kylian Mbappe'yi ilk teselli eden isim olan Arjantinli Emiliano Martinez, kutlamalara Mbappe maskeli oyuncak bebekle katıldı. Mbappe ile dalga geçen Martinez için Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Adil Rami'den ağır bir cevap geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 09:35
Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfürlü tepki: 'Futboldaki en büyük...'
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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla eleyerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, penaltı atışlarından sonra Fransa'da Kylian Mbappe'yi teselli etmişti.

Martinez'in ülkesindeki kutlamalara Mbappe maskeli oyuncak bebekle katılması büyük tepki çekerken, Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Adil Rami'den de ağır bir cevap geldi.

Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Martinez için "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı. 

 


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