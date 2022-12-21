Dünya Kupası şampiyonu Arjantin başkent Buenos Aires'te coşkuyla karşılandı
Arjantin Milli Futbol Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlayarak ülkesine döndü. Arjantin Milli Futbol Takımı'nı başkent Buenos Aires'te binlerce coşkulu taraftar karşıladı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, başkent Buenos Aires’te binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Tarihi Plaza de la Republica Meydanı’nı dolduran binlerce Arjantinli, Arjantin bayrakları sallayarak, marşlar söyledi.
OTOBÜSLÜ GEÇİT TÖRENİ İPTAL EDİLDİ
Milli takımın, Buenos Aires çevresinde üstü açık otobüs ile yapması planlanan geçit töreni kalabalık nedeniyle yarıda kesildi. Milli takım oyuncuları helikopter ile başkent semalarında turladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonları, geçit töreni rotası üzerinde helikopterlerle uçuyor çünkü yerde devam etmek büyük sevinç patlaması nedeniyle imkansızdı" dedi.
İKİ TARAFTAR OTOBÜSE ATLADI
İki taraftar ise, kutlama yaptıkları köprünün altından geçtiği sırada milli takımın bulunduğu üstü açık otobüsün içine atladı. Taraflardan biri otobüsün içine düşerken, diğeri ise yere çakıldı. Taraftarın yere çakıldığı anlar ise diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
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