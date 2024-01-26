Adım adım Alman devine: Bayern Münih, Boey için teklif yükseltti

Galatasaray forması giyen Sacha Boey'in Bundesliga ekibi Bayern Münih ile anlaştığı iddia edildi. Sarı kırmızılı ekip, Alman devinin teklifi yükseltmesini bekliyor.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:18
Adım adım Alman devine: Bayern Münih, Boey için teklif yükseltti
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Galatasaray'da Sacha Boey transferi için sıcak saatler yaşanıyor. 

Galatasaray'da dün oynanan İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Sacha Boey'in Bayern Münih ile anlaştığı ileri sürülürken, kulüp resmi teklifin artırılmasını bekliyor.

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı oyuncunun 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtilirken Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı sürüyor. 

DHA'nın haberine göre Bayern Münih 22 Milyon Euro'ya kadar çıktı. Galatasaray bonuslarla birlikte 30 Milyon Euro istiyor. Pazarlıklar sürerken, Bayern Münih yetkililerinin İstanbul'a özel uçak ile geldikleri ve anlaşma sağlanıp imzalar atılabilirse Boey'i de alıp özel uçakla Münih'e dönme planı içinde oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

 


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