Talipleri artıyor: İngiltere Premier Lig ekibinden Sacha Boey hamlesi!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:20

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:20

Yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen Manchester United'ın, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i de listesine yazdığı iddia edildi.

Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan, Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sonuncu olan Manchester United, transfer çalışmalarına başladı.

SACHA BOEY'İ DE LİSTESİNE EKLEDİ

ESPN'de yer alan habere göre; yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen MANU, Everton'dan stoper Jarrad Branthwaite, Bayern Münih'ten Matthijs de Ligt ve Nice'ten Todibo'yu listesine ekledi.

United'ın sağ bek için düşündüğü ismin de Galatasaray forması giyen Sacha Boey olduğu belirtildi. Fransız oyuncunun İngiliz ekibine karşı gösterdiği performansın çok beğenildiği ve yazın Sacha Boey için hamle yapılabileceği aktarıldı.

Galatasaray'ın Rennes'ten 2021 yılında 1.15 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımla toplamda 82 maça çıktı ve 4 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.