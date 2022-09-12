Adını tenis tarihine yazdıran Carlos Alcaraz kimdir?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:25

ABD Açık'tan zaferle ayrılan Alcaraz, ATP dünya sıralamasında zirveye çıkan en genç tenisçi oldu.



CARLOS ALCARAZ KİMDİR?



Carlos Alcaraz Garfia 2003 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Tenise, babasının direktör olduğu Real Sociedad Club de Campo de Murcia'da başladı. 2018 yılında Juan Carlos Ferrero'nun Equelite JC Ferrero Spor Akademisi'nde oynamaya başladı.

CARLOS ALCARAZ'IN TENİS KARİYERİ

2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100'e girdi. ABD Açık'ta Alcaraz , beşinci sette eşitlik bozmada dünya 3 No'lu Stefanos Tsitsipas'ı mağlup ederek kariyerinin en büyük galibiyetinde dördüncü tura yükseldi. Erste Bank Open'da Alcaraz , dünyanın 7 numarası Matteo Berrettini'yi yenerek ilk 10'daki oyuncu karşısında ikinci galibiyetini aldı. Sonuç olarak, 1 Kasım'da ilk 35'teki en genç oyuncu olarak ilk maçına çıktı. Avustralya Açık'ta 31. seribaşı olarak ilk kez bir Grand Slam'de serie giren Alcaraz, Matteo Berrettini'ye beş sette kaybetmeden önce üçüncü tura yükseldi . Kaybederken, New York Times onu "spordaki en heyecan verici yeni nesil yeteneklerden biri" olarak nitelendirdi.



Geçen yıl, tenis dünyası tarafından pek tanınmayan dünya sıralamasının 133. basamağında yer alan Alcaraz, zirve yolculuğunun sinyallerini bu sezon başında göstermişti.

Alcaraz, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a üçüncü turda veda etmesinin ardından kariyerindeki büyük çıkışı gerçekleştirdi.

İspanyol raket, Rio Açık, Miami Açık (ATP 1000 turnuvası) ve Barcelona Açık'ta kupaya uzanarak dünya sıralamasında ilk 10'a giren en genç tenisçi rekorunda selefi Nadal'a ortak oldu.

Ardından katıldığı ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'ta tenis tarihinin unutulamayan performanslarından birini sergileyen Carlos Alcaraz, çeyrek finalinde Nadal'ı, yarı finalinde Djokovic'i, finalde ise Alman Alexander Zverev'i yenerek kupaya uzandı.

İKİ EFSANE TENİSÇİYİ ÜST ÜSTE YENDİ

Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi unvanıyla tenisseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başaran Alcaraz, grand slam turnuvalarından Fransa Açık'ta ise çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Bu başarılarının ardından iki efsane tenisçiden büyük övgüler alan Alcaraz, Wimbledon'da son 16 turunda elenmesinin ardından katıldığı Hamburg Açık ve Hırvatistan Açık'ta finalde kaybetti ve dünya sıralamasında ilk 4'e kadar yükseldi.











