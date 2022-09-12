Carlos Alcaraz, adını tenis tarihine yazdırdı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:52

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'tan zaferle ayrılan İspanyol Carlos Alcaraz, bu sezonki üstün performansıyla tenisseverlerin gönlünde taht kurdu.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-1 yenerek kupaya uzanan Alcaraz, henüz 19 yaşında tarihe geçmeyi başardı.

Bu sezonun flaş isimlerinden ve geleceğin en parlak tenisçileri arasında gösterilen Alcaraz, elde ettiği grand slam zaferiyle üç alanda rekorlara imza attı.

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYE ÇIKAN EN GENÇ ERKEK TENİSÇİ ALCARAZ

İspanyol tenisçi, bu galibiyetle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) dünya sıralamasında ilk sırayı Rus Daniil Medvedev'den aldı ve adını zirveye yazdıran en genç tenisçi (19 yaş, 4 ay, 6 gün) rekorunun yeni sahibi oldu.

Alcaraz, vatandaşı Rafael Nadal'ın Fransa Açık'ı 2005'te kazanmasının ardından grand slam zaferi yaşayan en genç erkek tenisçi olarak da başarısını taçlandırdı.

ABD'li eski yıldız tenisçi Pete Sampras'ın ardından ABD Açık'ta kupaya uzanan en genç tenisçi konumuna da gelen Alcaraz, finalin ardından seyirciler tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandı. Finalde kaybeden Ruud ise dünya sıralamasında yedincilikten ikinciliğe yükseldi.

Turnuvada toplam 23 saat, 40 dakika sahada kalarak kupaya ulaşan Alcaraz, finalin ardından mutluluk gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Aileme ve destekleyenlere teşekkür ederim. Bir finalde her şeyinizi verirsiniz. Bu konuda sıkı çalışıyorum. Hayır, yorulmak için zaman yok." şeklinde konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan genç yetenek, "Çocukluğumdan itibaren, dünya bir numarası ve grand slam şampiyonu olmayı hayal ediyordum. Benim için çok özel bir durum bu." değerlendirmesinde bulundu.

ALCARAZ'IN ÇEYREK FİNAL MAÇI DA TARİHE GEÇTİ

Turnuvanın favorilerinden Sırp Novak Djokovic'in ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu kısıtlaması nedeniyle katılamadığı, 22 grand slam zaferiyle tek erkekler rekorunu elinde tutan İspanyol Rafael Nadal'ın ise son 16 turunda elendiği turnuvada, Alcaraz, zorlu maçlara çıktı.

Son 16 turunda 3 saat 54 dakika süren mücadelenin ardından Hırvat Marin Cilic'i 5 set sonunda yenen (6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3) Alcaraz, bu maçın yorgunluğunu atlatamadan çok daha zorlu bir müsabakaya daha çıktı.

İspanyol tenisçi, bu sene Wimbledon son 16 turu ile Hırvatistan Açık finalinde yenildiği 21 yaşındaki İtalyan Jannik Sinner karşısında, bu turnuvada tarihi bir galibiyete imza attı.

Çeyrek finalde Sinner ile karşılaşan Alcaraz, büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından rakibini 5 sete uzayan mücadelede 3-2 yendi.

5 saat 15 dakika süren Sinner-Alcaraz mücadelesi, 1992 yılındaki Stefan Edberg ile Michael Chang müsabakasının (5 saat 26 dakika) ardından ABD Açık tarihinin ikinci en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

ALCARAZ, BU BAŞARISININ SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Geçen yıl, tenis dünyası tarafından pek tanınmayan dünya sıralamasının 133. basamağında yer alan Alcaraz, zirve yolculuğunun sinyallerini bu sezon başında göstermişti.

Alcaraz, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a üçüncü turda veda etmesinin ardından kariyerindeki büyük çıkışı gerçekleştirdi.

İspanyol raket, Rio Açık, Miami Açık (ATP 1000 turnuvası) ve Barcelona Açık'ta kupaya uzanarak dünya sıralamasında ilk 10'a giren en genç tenisçi rekorunda selefi Nadal'a ortak oldu.

Ardından katıldığı ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'ta tenis tarihinin unutulamayan performanslarından birini sergileyen Carlos Alcaraz, çeyrek finalinde Nadal'ı, yarı finalinde Djokovic'i, finalde ise Alman Alexander Zverev'i yenerek kupaya uzandı.

İKİ EFSANE TENİSÇİYİ ÜST ÜSTE YENDİ

Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi unvanıyla tenisseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başaran Alcaraz, grand slam turnuvalarından Fransa Açık'ta ise çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Bu başarılarının ardından iki efsane tenisçiden büyük övgüler alan Alcaraz, Wimbledon'da son 16 turunda elenmesinin ardından katıldığı Hamburg Açık ve Hırvatistan Açık'ta finalde kaybetti ve dünya sıralamasında ilk 4'e kadar yükseldi.

Antrenörlüğünü 2003 Fransa Açık şampiyonu ve eski dünya 1 numarası Juan Carlos Ferrero'nun üstlendiği Alcaraz, bu sezon çıktığı 60 maçın 51'inden zaferle ayrılarak tarihin en önemli tenisçileri arasında adını yazdıracak yeteneği olduğunu şimdiden gösterdi.

ANTRENÖRÜ FERRERO, BAŞARI İÇİN TEMKİNLİ YAKLAŞTI

5'i bu sezon olmak üzere 6 turnuvadan şampiyonlukla ayrılan genç yeteneğin, tenis tarihinin "Altın Üçlüsü" olarak bilinen Roger Federer, Nadal ve Djokovic'in performansına ulaşabileceği yönünde yapılan övgülere ise Ferrero, temkinli yaklaştı.

"Amacım, onu tenisin en üst seviyesinde rekabete hazırlamak." diyen Ferrero, "Federer, Nadal ve Djokovic'in başardıklarına baktığımızda, Alcaraz'ın o seviyeye yaklaşması bile çok ama çok zor olacak. Bu üçlünün arasında, 22 grand slam zaferi yaşayan tenisçi var. Carlos daha ilk zaferine ulaştı. Hala önünde çok uzun bir yol var. Ama kim bilebilir? Bence en iyiler arasına girebilecek potansiyele sahip. Biz de bunu ortaya çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.