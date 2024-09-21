Adliyeye sevk edilmişti: Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden zanlı tutuklandı!
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'i darp eden kişi ters kelepçeyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündeminde geniş yer buldu.
TERS KELEPÇEYLE ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Sakarya'ya götürülen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir tartışma sırasında saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
Saldırı anında kayıtta olan telefon, yaşanan gerilimi saniye saniye kaydetti. Saldırganın, Gökhan İn ile konuşurken sarf ettiği tehditkâr sözler dikkat çekti.
Gökhan İn'le konuşan kişi, "İsim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi. Artık bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin lirayı da bu hafta içi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" ifadelerini kullandı.
Daha sonra yerinden kalkıp İn'e tokat atan kişi, "Duyuyor musun beni, bana bak. Olmayacak bunlar" diye bağırdı.
Gökhan İn'in ise saldırgana "Cengiz kalp var bende" dediği duyuldu.
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