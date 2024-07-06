Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
Sezona Avusturya'nın Graz kentinde hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak.
ADMIRA WACKER - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da oynanacak mücadele bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak
ADMIRA WACKER - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
İLK MAÇI 2-1 KAZANDI
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerinde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımı ile oynamıştı. Sarı lacivertliler, mücadeleden Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleri ile 2-1 galip ayrılmıştı.
İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK
Sarı-Lacivertliler, Match PR ile birlikte organize edilen Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak.
Jose Mourinho'nun ekibi, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.
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