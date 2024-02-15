Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!

Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılıların başkanlık seçiminde yeniden aday olup olmayacağına dair gelen soruya cevap verdi. Polat, 'Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:22
Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!
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Galatasaray’da bu sene yapılacak seçim öncesinde eski başkanlardan Adnan Polat’ın yeniden başkanlığa adaylığını koyacağı iddia ediliyordu. Polat, iddiaları yalanladı.

"ADAY OLMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Polat, "Sizin Galatasaray'a başkan adayı olmak gibi bir niyetiniz var mı?" sorusuna "Ben Galatasaray'da görevimi yaptım. Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum. Bence Dursun başkan bir dönem daha görevini sürdürmeli. Yarım kalan işleri tamamlamalı" Ifadelerini kullandı.

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"EMANETİ TESLİM EDECEĞİMİZ BİR SEÇİM SÜRECİNE GİRİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada başkanlığa aday olmayacağının sinyalini vererek, "2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Seçim vaatlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 aylık bir süremiz daha var. Bu 4 ayda da gerçekleştiremediğimiz ya da eksik kalan kısımları tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.


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