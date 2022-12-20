Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: 'Fenerbahçe ile Galatasaray düşman değil'
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılı takım ile Fenerbahçe'nin rekabetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Polat, "Fenerbahçe başkanıyla ahbaplık ettim diye bana kızan Galatasaraylılar var. Biz rakibiz, düşman değiliz ki" dedi.
Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sporun Enleri" ödül töreni düzenlendi.
İstanbul'daki bir otelde düzenlenen törende Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.
"FENERBAHÇE İLE GALATASARAY DÜŞMAN DEĞİL"
Ödül töreninde konuşan Adnan Polat, "Bu ödül beni çok gururlandırdı. Gönül vermiş olduğum kulübüme elimden gelmiş olduğum kadarıyla hizmet ettim. Fenerbahçe başkanıyla ahbaplık ettim diye bana kızan Galatasaraylılar var. Biz rakibiz, düşman değiliz ki. Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti olmasa sporun heyecanı olmayacak" dedi.
Adnan Polat, ayrıca Türk futbol hakemliğinde kariyer ödülüne layık görülen Cüneyt Çakır'a ödülünü takdim etti.
Çakır, ödül almasının ardından yaptığı konuşmada, "Ben bu ödülü doğruluk ve dürüstlük adına benimle birlikte sahalarda ter döktüğüm hakem arkadaşlarım adına alıyorum" şeklinde konuştu.
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