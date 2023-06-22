Adnan Polat, Mauro Icardi'ye gelen teklifi açıkladı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 22:58

Güncelleme: 22.06.2023 - 22:58

Geçtiğimiz sezon PSG'de kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla gösterdiği performans ile alkış topladı.

Galatasaray ise sözleşmesi biten Arjantinli yıldızın bonservisini almanın planlarını yapıyor. Ancak Suudi Arabistan takımlarının yüksek maaş teklifleri transferi zora sokmaya başladı.

"ICARDI'YE O PARA VERİLMEMELİ"

Sarı kırmızılıların eski başkanlarından Adnan Polat, A Spor'da katıldığı bir programda Mauro Icardi'nin transferi ile ilgili çarpıcı bir açıklamalarda bulundu.

Adnan Polat, Icardi'nin Suudi Arabistandan dev bir teklif aldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Mauro Icardi'nin durumunu bilmiyorum. 7,5 Milyon Euro civarında para alıyor. Suudi Arabistan'da 25 Milyon Euro vermişler ama kabul etmemiş. Bu 35 milyon dolara çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. Siz olsanız ne karar verirsiniz? İnşallah kalır. Galatasaray Başkanı olsam, Icardi'yi alır mıydım? Emin değilim. Galatasaray'a maddi olarak destek olalım. Ancak o para Mauro Icardi'ye verilmeli mi? Bence iç dengeleri düşünerek, verilmemeli."