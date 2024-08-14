Adnan Polat'tan Florya açıklaması: Projede hedeflenen geliri duyurdu!

Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:26

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:26

Galatasaray'da Florya projesinin İhale Kurulu Başkanı olarak belirlenen Adnan Polat, Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Adnan Polat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sıfırdan takım kuruluyor, 2 yıldır şampiyon olunuyor ve büyük saldırı altında, Galatasaray camiası son derece sessiz kalıyor. Bizim bunu yapma hakkımız yok, yönetimimize sonuna kadar sahip çıkmamız lazım! Şu anda da zaten, belki bir iş kazası olabiliyor, Beşiktaş kazası oldu, Galatasaray yoluna devam ediyor. Sonuna kadar başkan ve yönetimin yanındayız. Yaptıklarınızdan dolayı sizi kutluyorum."

"BAŞKAN ISRARLA EL ATMAMI İSTEDİ"

"Başkan ısrarla Florya işine el atmamı istedi. Bu tip işleri hiç kabul etmedim ama Galatasaray'dan teklif gelince hayır deme lüksümüz yok. Galatasaray isteyince evet deme geleneğimiz var. Florya şöyle önemli; Ukrayna savaşıyla başlayan, Filistin - İsrail savaşıyla devam eden ciddi bir ekonomik kriz trendi var. Bu önce Avrupa'yı, sonra bizi vurdu. Avrupa'nın ekonomisini görüyorsunuz. Güçlü ülkeler de sıkıntılar yaşıyor, Türkiye de bu sıkıntıları yaşıyor. Bu ekonomik kriz içerisinde şirketler de yaşıyor. Spor dünyası da bu krizi yaşıyor. Biz Galatasaray olarak da yaşıyoruz. 2 sene önce evvel bu sohbeti yaptık; krizler var ama Galatasaray bunu aşar. Galatasaray büyüklüğü aşar, bir şartla ama, birlik beraberlik olursa. O yolda önemli adımlar attı sayın başkan."

"Florya gelecekle ilgili önemli konularımızdan bir tanesi. Burada yapılacak olan proje çok önemli katkılar sağlayacak. Ben bu kulübe uzun yıllar hizmet ettim. İnşaat sektöründe 70 yıldır varız. Ben doğduğumdan beri inşaattayım. Binlerce insana daire sattık, bir tane müşterimizle mahkememiz olmadı. Taahhütlerimizi hep yerine getirdik. Bu işi bildiğimi düşünüyorum. Milyon metrekare üstünde 7-8 tane proje yönetiyorum. 22 bin metrekare arazimiz vardı, diğer kısımların kullanım hakkı vardı. Florya konusunda Galatasaray başkan ve yönetimini kutluyorum. İnşaat yapılacak arazi toplamda 65-66 bin metrekare bir arazi. Burada imar durumunda, 85-105 bin metrekare arasında bir inşaat yapılabilecek. Zemin altına da bakınca inşaat alanı 130-150 bin metrekare arasında. Bunun tanıtımı, pazarlaması, her şey dahil maliyeti 200 milyon dolar civarında, yüzde 5 artı eksi yanılma payı olabilir. Burada yapılacak olan modelin, en önemli kısmı nasıl yapılacağı."

"100-120 BİN DOLAR'I ENGELLERİZ"



"Uzun uzun bunu düşündüm; Galatasaray kendisi yapabilir mi? Bunu yapmak için kadrosu, organizasyonu olması lazım. Finansmanının olması lazım. Bunu yaptığı vakit muafiyeti var, vergi muafiyetimizi kaybediyoruz orada. Bu çok önemli bir unsur. Yaptınız, kar ettiniz, kendi yaparsa yüzde 40'ı gidecek gelirin. Galatasaray'ın kendisinin yapması doğru değil. Buradaki model, Avrupa'daki hasılat paylaşımı dediğimiz model olmalı. Burada bazı olmazsa olmazlar var. 42 dönüm alınırken kredi alınıldı. Günümüz şartlarında faizleri biliyorsunuz. Kredinin yıllık faizi, 1.2 milyardan daha fazla, yıllık! Bugünkü kurlarla bakarsanız 35 milyon dolar faiz demek. Bu yükten kurtulmamız lazım. Sırtımızda olan kredi yükünü kapatmamız lazım. Dolar olarak konuşayım; rakamlar daha kolay oluyor. 70 milyon dolarlık bir kaynak gerekiyor. 4 sene içinde enflasyonun normal seviyesine geleceğini düşünürsek, toplam 100-120 milyon dolar faiz yükü getiriyor."

"Biz ihalede bunu kapatacak büyüklükte, güçte firmalardan birini seçip krediyi kapattırırsak başlangıçta 100-120 milyon dolar bizden çıkacak parayı engelleriz. Bu çok önemli bizim için."

"EN DOĞRU TEKLİFİ VERENE VERECEĞİZ"



"Kendimi bu işi yapacak müteahhit firmanın yerine koyuyorum. 200 milyon dolar harcama yapacak artı bize 70 milyon dolar kredi için para verecek ya da krediyi üstlenecek. Bankanın arazi üstünde ipoteği var. Bu ipoteğin ortadan kalkması lazım ki bu daireler satılabilsin. Hepsi birbirine bağlı konular. Şunu düşündük biz, ihale komisyonumuz var, ben artı yedi kişi. Kendi konularında uzman arkadaşlar. Belli noktalara geldiğimiz vakit hepsini burada takdim edeceğim. Hepsi kulübümüzün üyesi ve uzun yıllardır kulübe hizmet ediyorlar. Bu işleri yaparken, bu modeli kurarken denetimi uluslararası firma tarafından yapılması gerekiyor."

"Florya'da en yüksek teklifi veren bu ihaleyi kazanacak diye bir şey yok. En doğru teklifi verene biz bunu vereceğiz."

"BORÇLAR SIFIRLANACAK"



"Florya işi olacak, başka alternatifimiz yok. En kötü satış fiyatıyla yaptığımızı varsayalım; Galatasaray'ın buradan toplamda 300 milyon dolar bir kazancı oluyor. En kötüsü ve minimumunu söylüyorum. Tabii oradaki 70 milyon dolar kredi borcuna gidiyor."

"Galatasaray, Florya Projesi’yle hedeflenen gelir elde ettiğinde belki de 1996’dan sonra ikinci kez 0 borç, borçsuzluk seviyesine ulaşacak. Önü tamamen açılacak. Tüm cari borçları, banka borçları ve kredi borçları sıfırlanacak."

"GALATASARAY ÜZERİNDEN TİCARET YAPMAM"

"Ben bu işi yüzde 50 ile yaparım ama Galatasaray üzerinden ticaret yapmam. Dursun Başkan iki sene önce ‘Florya’yı sen yap’ teklifinde bulundu ancak ben Galatasaray üzerinden para kazanmam."

"Başkan olduğum dönem ve bu dönemde de sonuna kadar her kuruşun hesabını sorarım, Galatasaray'ın bir kuruşunu da kimseye yedirmem!"