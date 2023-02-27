Adriana Lima, 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçildi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:29

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 14:29

FIFA, Brezilyalı süper model, oyuncu ve iş insanı, küresel moda ikonu ve tüm zamanların en başarılı modellerinden biri olan Adriana Lima'nın organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Adriana ile tanıştığınızda, onun sıcaklığını, nezaketini ve oyunumuz hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen hissediyorsunuz. O futbolla yaşıyor ve nefes alıyor ve bu yüzden FIFA ile dünya çapındaki hayranlar arasında mükemmel bir bağlantı olabiliyor" dedi.

FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak bu rolü üstlenen Adriana Lima, dünyanın her yerinden hayranların dahil olduğu çeşitli küresel girişimler geliştirecek, tanıtacak ve bunlara katılacak.

Adriana Lima, FIFA Küresel Taraftar Elçisi sıfatıyla 27 Şubat Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek The Best FIFA Football Awards™ 2022'de FIFA Taraftar Ödülü'nü sunacak.







