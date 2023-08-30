AEK - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan ekibi AEK, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Belçika kulübü Antwerp'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:13
AEK - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı sürüyor.

Matias Almeyda yönetimindeki AEK, kendi sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşılaşacak.

AEK - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan AEK Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AEK - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Antwerp, eşleşmenin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı AEK'yi 1-0 mağlup etmişti.


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