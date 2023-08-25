Haftayı 3 galibiyetle kapattık: UEFA ülke puan sıralamasında son durum
UEFA müsabakalarının oynanmasının ardından ülke puan sıralaması güncellendi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta Avrupa'daki maçlarını kazanmasıyla birlikte Türkiye'nin ülke puanındaki yükselişi devam etti.
UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı sonuçlar sonrası güncelleme geldi.
Türkiye haftayı 3 galibiyetle kapatırken, 9. sıradaki İskoçya ile aradaki puan farkı 1 tam puanın altına indi.
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 89.053
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.624
5- Hollanda: 54.000
6- Fransa: 52.247
7- Portekiz: 47.482
8- Belçika: 36.900
9- İskoçya: 31.650
10- TÜRKİYE: 30.850
11- Avusturya: 29.900
12- İsviçre: 28.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Norveç: 26.250
15: Ukrayna: 25.500
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