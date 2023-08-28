UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar için son adım!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar için son adım!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları, 29 Ağustos Salı ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında salı günü Norveç'in Molde takımını ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

29 Ağustos Salı:

Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz) (1-2)

GALATASARAY - Molde (Norveç) (3-2)

Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)

30 Ağustos Çarşamba:

Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya) (1-0)

PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)

AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika) (0-1)


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galatasaray Molde FK uefa şampiyonlar ligi

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