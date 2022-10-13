AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Ekim 2022 Perşembe, 08:38

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA listesine

yazılmayan Serdar Dursun maç kadrosunda yer almıyor.

AEK Larnaca'da ise Gyurcso, Ismael Casas, Bruno Gama ile Ernest Asante'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Pedro, Valencia

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Lopes

KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

AVRUPA'DA 250. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

KUPA 2'DE 132. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 132. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 131 müsabakada 57 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 183 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 77 maça çıktı. Bu müsabakalarda 39 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 111 gol atarken, 74 gol yedi.