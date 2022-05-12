Afrika basını yazdı: 'Sacha Boey, Galatasaray'dan ayrılmalı'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Fransız futbolcu Sacha Boey için Africa Foot United adlı internet sitesi bir değerlendirme kaleme aldı ve genç futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılması gerektiği kaydedildi.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey için Africa Foot United adlı internet sitesinde bir değerlendirme yapıldı.
Genç futbolcunun, sezon başında Galatasaray'a katıldığı ve her şeyin çok iyi başlamasına rağmen, devamının gelmediği belirtildi.
"PERİ MASALI UZUN SÜRMEDİ"
21 yaşındaki sağ bek oyuncusunun, 21 Temmuz 2021 tarihinde sarı-kırmızılılara imza attığı, birkaç gün sonra ise St. Johnstone karşısında ağları havalandırarak Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yaptığı ifade edildi. Ancak bu peri masalının sakatlık ve Covid-19'un da etkisiyle çok uzun sürmediği aktarıldı.
"GALATASARAY'DAN AYRILMALI"
Boey'in sakatlık sonrası dönemde oynadığı her maçta hayal kırıklığı yarattığı vurgulanırken, 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen gelecek sezon takımda kalmaması gerektiği kaydedildi.
17 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray'da 17 maçta süre alan Kamerun asıllı Fransız futbolcu Sacha Boey, 1 kez fileleri havalandırdı.
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