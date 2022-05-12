Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı

Bu sezon ligde beklenen performansı ortaya koyamayan Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan'la el sıkıştı.

AA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:24
Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı.

Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürdüklerini söyledi.

Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Bilen, Çağdaş Atan ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

 


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