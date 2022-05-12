Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı
Bu sezon ligde beklenen performansı ortaya koyamayan Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan'la el sıkıştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı.
Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürdüklerini söyledi.
Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz." dedi.
Bilen, Çağdaş Atan ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.
Video Haberler
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
- Sokakta bulduğu 10 bin doları polise teslim etti
- Fazıl Say'dan babasına beste ile veda: İlk kez dinletti
- Adalar'da tırtıl seferberliği
- Yolcu uçağı alev topuna döndü!
- İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var
- 8'inci katta asılı kalan çocuk son anda kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- Tehlike çanı çalıyor
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- Yasağa karşı harekete geçildi
- Özdağ hakkında suç duyurusu
- Soylu'nun ihraç süreci ve FETÖ
- Erken seçim için tarih verdi