Afrika Kupası'nda Ekvator Ginesi çeyrek finale adını yazdırdı
Afrika Uluslar Kupası'nda Ekvator Ginesi, Mali'yi penaltılarda 6-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ekvator Ginesi ile Senegal arasında oynanacak çeyrek final mücadelesinin tarihi 30 Ocak.
2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Mali'ye penaltılarla 6-5 üstünlük sağlayan Ekvator Ginesi, çeyrek finale çıktı.
Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Mali ile Ekvator Ginesi karşılaştı.
Limbe kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan mücadelenin normal süresi ile uzatma devreleri golsüz sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda Ekvator Ginesi adına Ruben Belima, Carlos Akapo, Jannick Buyla, Saul Coco, Iban Salvador, Santiago Eneme vuruşları gole çevirdi. Emilio Nsue ve Pablo Ganet penaltıları kaçırdı.
Mali'de ise Adama Traore, Moussa Djenepo, El Bilal Toure, Aliou Dieng ve Mohamed Camara golü buldu. Massadio Haidara, Hamari Traore ve Falaye Sacko atışlardan faydalanamadı.
Rakibini 6-5 sona eren penaltılarla eleyen Ekvator Ginesi, çeyrek finalde Senegal'in rakibi oldu.
Mali'de Atakaş Hataysporlu Adama Traore, 70. dakikada oyuna girdi.
Ekvator Ginesi ile Senegal arasındaki çeyrek final maçı, 30 Ocak'ta oynanacak.
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