Trabzonspor, 3 transferin KAP açıklamasını yaptı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:08

Trabzonspor; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transferleri için Bursaspor'a 29 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bordo-mavililer, şarta bağlı olarak 3 milyon TL primin olduğunu da bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."

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