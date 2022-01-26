Trabzonspor, 3 transferin KAP açıklamasını yaptı
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş transferlerini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transferleri için Bursaspor'a 29 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.
Bordo-mavililer, şarta bağlı olarak 3 milyon TL primin olduğunu da bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."
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