Galatasaraylı Atalay Babacan, Ümraniyespor'a kiralandı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 20:15

Galatasaray'da Atalay Babacan, sezon sonuna kadar TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen 21 yaşındaki genç orta saha bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maçta toplam 37 dakika süre aldı.

Atalay Babacan daha önce Adanaspor formasıyla da TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022

Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i de kiralamıştı.