Galatasaraylı Atalay Babacan, Ümraniyespor'a kiralandı
Galatasaray, Altay Babacan'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen futbolcu, takımla birlikte 4 maça çıktı.
Galatasaray'da Atalay Babacan, sezon sonuna kadar TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray altyapısında yetişen 21 yaşındaki genç orta saha bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maçta toplam 37 dakika süre aldı.
Atalay Babacan daha önce Adanaspor formasıyla da TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.
Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022
Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i de kiralamıştı.
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Fed öncesi piyasalarda son durum
- Motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı
- Gamze'ye acı veda: Anne-babası gözaltında
- Beşiktaş'tan Larin açıklaması!
- 'Reklamı gördü yayınlamaktan vazgeçti'
- Faik Öztrak’tan AKP’li Çelik’e çok sert İstanbul yanıtı
- Mahkumun ailesine 'İtirafçı ol' baskısı iddiası yargıda
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka 80 bine dayandı
- Taraftardan Vitor Pereira'ya yoğun tepki!
- Galatasaray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi