Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz geçildi. Seri penaltı atışlarına giden maçı 4-2 Fas kazanırken galibiyeti getiren gol Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri'den geldi.

Nijerya'da ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in 118. dakikada oyundan alınması tartışma yarattı. Sektiği ve sakatlığı nedeniyle oyundan alınan futbolcunun durumunun penaltı atamayacak kadar ciddi olmadığını iddia eden bazı Nijeryalılar, Osimhen'e ve teknik direktör Eric Chelle'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda 22 yıl sonra ilk kez finale yükseldi. Finalde Senegal ile karşılaşacak olan Fas, Afrika Uluslar Kupası'nı bir kez , 1976'da müzesine götürdü.