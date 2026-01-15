Cumhuriyet Gazetesi Logo
Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oldu!

15.01.2026 09:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas ile Nijerya arasında oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçildi. Seri penaltı atışlarına giden mücadelede Fas, Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'nin golüyle finale yükseldi ve Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in kupa hayallerini sona erdirdi.

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz geçildi. Seri penaltı atışlarına giden maçı 4-2 Fas kazanırken galibiyeti getiren gol Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri'den geldi.

Nijerya'da ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in 118. dakikada oyundan alınması tartışma yarattı. Sektiği ve sakatlığı nedeniyle oyundan alınan futbolcunun durumunun penaltı atamayacak kadar ciddi olmadığını iddia eden bazı Nijeryalılar, Osimhen'e ve teknik direktör Eric Chelle'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda 22 yıl sonra ilk kez finale yükseldi. Finalde Senegal ile karşılaşacak olan Fas, Afrika Uluslar Kupası'nı bir kez , 1976'da müzesine götürdü.

İlgili Konular: #Nijerya #Fas #Afrika Uluslar Kupası

İlgili Haberler

Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu: Fas'tan Youssef En-Nesyri kararı!
Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu: Fas'tan Youssef En-Nesyri kararı! Fas Milli Futbol Takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak aday kadrosunu açıkladı.
Fas Afrika Uluslar Kupası'nda lider olarak son 16 turunda!
Fas Afrika Uluslar Kupası'nda lider olarak son 16 turunda! Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü maçında Zambiya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider olarak tamamladı.
Fas çeyrek final biletini Brahim Diaz ile kaptı!
Fas çeyrek final biletini Brahim Diaz ile kaptı! Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda karşılaştığı Tanzanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.